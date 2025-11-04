Caso Lola la killer non fa ricorso contro condanna a ergastolo
(Adnkronos) – Dahbia Benkired, condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per aver stuprato, torturato e ucciso la dodicenne Lola Daviet, non ha presentato ricorso contro la sua condanna, diventata quindi definitiva. Lo riporta l'emittente Bfmtv citando gli avvocati della donna. "La nostra assistita ha deciso di non presentare ricorso per motivi personali. La sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
