Caso Ghiglia-Report dopo le nuove rivelazioni di Ranucci l’opposizione chiede le dimissioni di tutta l’Authority
Fermare la messa in onda di Report. La richiesta era arrivata da Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy. Ma la diffida non ha avuto seguito e la trasmissione di Sigfrido Ranucci, domenica sera, non solo è andata in onda ma ha registrato un boom di ascolti, con un milione e 700 mila telespettatori e il 9,7% di share. Nella puntata è stata resa nota la visita di Ghiglia nella sede di Fratelli d’Italia il giorno prima della decisione dell’Autorità di infliggere la multa al programma per la diffusione dell’audio della telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, oltre ad una serie di messaggi da lui inviati nel corso della procedura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
