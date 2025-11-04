Caso di scabbia | scatta la chiusura per due scuole di Arezzo
Nuovo caso di scabbia nelle scuole aretine. Con apposita ordinanza il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha disposto la chiusura dell'asilo nido “Peter Pan” e della scuola dell'infanzia “Don Milani”, entrambe a San Leo in via Bellini, a partire dalle ore 15 di oggi, martedì 4 novembre, fino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
