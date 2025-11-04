Caso di scabbia | scatta la chiusura per due scuole di Arezzo

Arezzonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo caso di scabbia nelle scuole aretine. Con apposita ordinanza il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha disposto la chiusura dell'asilo nido “Peter Pan” e della scuola dell'infanzia “Don Milani”, entrambe a San Leo in via Bellini, a partire dalle ore 15 di oggi, martedì 4 novembre, fino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

caso scabbia scatta chiusuraPerugia, un caso di scabbia a scuola: allarme alla San Paolo - Un caso di scabbia tra gli alunni della scuola media San Paolo: scatta la profilassi per il paziente e per i suoi genitori, con le altre famiglie in allerta per almeno un mese ... Si legge su ilmessaggero.it

caso scabbia scatta chiusuraScabbia anche a scuola, contagio segnalato alla media San Paolo di Perugia: scatta la profilassi - Caso di scabbia alla scuola media San Paolo di Perugia: scatta la profilassi per studenti e famiglie. Scrive corrieredellumbria.it

Sospetto focolaio di scabbia a scuola: scatta la disinfestazione - Per questo motivo il sindaco Roberto Barbagallo ha disposto la chiusura del plesso di via Galvani ... Da livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Scabbia Scatta Chiusura