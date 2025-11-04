Caso di febbre chikungunya Scatta la disinfestazione Caccia alla zanzara tigre

Rilevato sul territorio apuano un caso di febbre chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre. L’area interessata dove risulta presente un caso di febbre, è quella di Marina, in un tratto che comprende un raggio di 200 metri intorno a viale Monzoni. Si tratta di un punto trafficato, in cui sono presenti aree pubbliche stradali e ovviamente anche aree private, su cui il Comune già questa mattina inizierà le normali procedure di disinfestazione seguendo quanto prevedono i protocolli sanitari per situazioni del genere. Poco meno di un mese fa, il 7 ottobre, un altro caso di febbre chikunguya era già stato segnalato, in quel caso a Montignoso, dove si era poi proceduto ovviamente con le consuete operazioni di disinfestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

