Caso di febbre chikungunya Scatta la disinfestazione Caccia alla zanzara tigre

Rilevato sul territorio apuano un caso di febbre chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre. L’area interessata dove risulta presente un caso di febbre, è quella di Marina, in un tratto che comprende un raggio di 200 metri intorno a viale Monzoni. Si tratta di un punto trafficato, in cui sono presenti aree pubbliche stradali e ovviamente anche aree private, su cui il Comune già questa mattina inizierà le normali procedure di disinfestazione seguendo quanto prevedono i protocolli sanitari per situazioni del genere. Poco meno di un mese fa, il 7 ottobre, un altro caso di febbre chikunguya era già stato segnalato, in quel caso a Montignoso, dove si era poi proceduto ovviamente con le consuete operazioni di disinfestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti simili trattati di recente

A seguito di un caso di febbre Chikungunya, malattia trasmessa dalle zanzare Aedes albopictus, nota come “zanzara tigre”, si comunica che è stata emessa apposita Ordinanza Sindacale n. 71 del 07/10/2025, che dispone la disinfestazione dell’area interess - facebook.com Vai su Facebook

Febbre del Nilo, un decesso e un nuovo caso. Un uomo ultrasettantenne di Santa Giusta è deceduto ieri all’ospedale San Martino a causa del virus della #WestNile - X Vai su X

Caso di febbre chikungunya. Scatta la disinfestazione. Caccia alla zanzara tigre - Rilevato sul territorio apuano un caso di febbre chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre. Si legge su lanazione.it

Nuovo caso di febbre chikungunya in Toscana - CARRARA: Scatta la disinfestazione dalla zanzara tigre, vettore della malattia tropicale. Scrive toscanamedianews.it

Caso di febbre Chikungunya a Carrara, scatta la disinfestazione: quando, le zone e cosa fare – L’ordinanza e la mappa - a seguito della segnalazione di un caso di febbre Chikungunya, malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione. Come scrive msn.com