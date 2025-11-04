Caso Baggio - Mocavero | scaduti i termini annullata una delle condanne

La vicenda giudiziaria era stata avviata per un post pubblicato sul sito “Centopercentoanimalisti” in cui si attaccava Roberto Baggio «. che ha il coraggio di definirsi buddista ed esercita la caccia. visto il suo livello culturale, non conosce il significato delle parole andando all’estero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Roberto Baggio contro Paolo Mocavero: l’animalista è stato assolto nel processo per diffamazione intentato dal calciatore - Il Tribunale di Verona ha assolto Paolo Mocavero, leader del movimento Cento percento animalisti, nel processo per diffamazione intentato da Roberto Baggio. Riporta ilfattoquotidiano.it

Causa Roberto Baggio contro animalisti: assolto Mocavero - Oggi il Tribunale di Verona ha assolto Paolo Mocavero, leader delmovimento Centopercentoanimalisti, nel processo per diffamazione intentato da Roberto Baggio. Lo riporta ansa.it

Volantini contro Roberto Baggio, assolto l'animalista Mocavero per i manifesti anti caccia: tra i meme quello del rigore sbagliato al mondiale - Non si arresta nelle aule di tribunale il duello giudiziario tra l’ex calciatore e cacciatore di 57 anni Roberto Baggio e il 64enne padovano Paolo Mocavero, ex dj e leader del movimento ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it