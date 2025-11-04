Caso Almasri ok allo scudo parlamentare per Bartolozzi
La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha dato il via libera allo scudo parlamentare per Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, nell’ambito del caso Almasri. La decisione, approvata con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari delle opposizioni, riguarda la proposta di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale nei confronti della procura di Roma e del Tribunale dei ministri. Secondo la maggioranza, la questione relativa a Bartolozzi – indagata per presunte false dichiarazioni – rientrerebbe nelle competenze della Giunta, trattandosi di una vicenda analoga a quelle che avevano coinvolto i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, per i quali la Camera aveva già negato l’autorizzazione a procedere e il Tribunale aveva poi disposto l’archiviazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Juorno caso #Almasri la #Camera pronta a sollevare conflitto di attribuzione, #maggioranza compatta sul caso #Bartolozzi - X Vai su X
CASO ALMASRI ? LA CORTE D’APPELLO ALLA CONSULTA LEGITTIMO ATTENDERE IL PARERE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA? La Corte di Appello di Roma, in merito al procedimento sull’#estradizione del cittadino libico Almasri, ha e Vai su Facebook
Caso Almasri, ok allo scudo parlamentare per Bartolozzi - La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha dato il via libera allo scudo parlamentare per Giusi Bartolozzi nell'’ambito del caso Almasri. Riporta lettera43.it
Caso Almasri, via libera allo scudo per Bartolozzi: sì della Giunta al ricorso alla Consulta - La maggioranza vota per salvare dal processo la capo di gabinetto di Nordio. Segnala msn.com
**Almasri: Pd, 'maggioranza ostacola giustizia, grave richiesta scudo giudiziario Bartolozzi'** - Dopo aver impedito l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it