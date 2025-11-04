caso almasri ok allo scudo parlamentare per bartolozzi

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha dato il via libera allo scudo parlamentare per Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, nell’ambito del caso Almasri. La decisione, approvata con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari delle opposizioni, riguarda la proposta di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale nei confronti della procura di Roma e del Tribunale dei ministri. Secondo la maggioranza, la questione relativa a Bartolozzi – indagata per presunte false dichiarazioni – rientrerebbe nelle competenze della Giunta, trattandosi di una vicenda analoga a quelle che avevano coinvolto i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, per i quali la Camera aveva già negato l’autorizzazione a procedere e il Tribunale aveva poi disposto l’archiviazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

