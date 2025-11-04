Caserme aperte | bambini e famiglie con i Carabinieri
Tempo di lettura: < 1 minuto La celebrazione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” che si è tenuta come ogni anno anche ad Avellino, ha visto ancora una volta la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri con un picchetto d’onore. La cerimonia, come di consueto, è stata l’occasione per consolidare la vicinanza tra la popolazione e gli uomini e le donne delle Forze Armate. Nell’ambito della ricorrenza odierna è stata anche programmata l’iniziativa “Caserme aperte”, dove l’Arma è stata presente con degli stand espositivi pensati come punto di contatto tra generazioni passate e future. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’Aquila celebra il 4 Novembre con cerimonie e Caserme Aperte L'AQUILA - Nella giornata di martedì 4 novembre si terranno a L’Aquila, coordinate dal Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, le celebrazioni del Giorno de... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/laqui - facebook.com Vai su Facebook
L’Aquila celebra il 4 Novembre con cerimonie e Caserme Aperte - X Vai su X
Famiglie al Museo in ottica green. Porte aperte a bambini e genitori - I musei civici della Spezia celebrano la Giornata F@Mu con eventi legati al tema 'Museo Green', offrendo laboratori sulla sostenibilità ambientale per bambini e genitori. Segnala lanazione.it
Aperte le iscrizioni ai centri estivi: "Un aiuto concreto alle famiglie" - Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi a Corsico, con proposte ricche per bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e medie. Si legge su ilgiorno.it
Carta Famiglia 2025: aperte le domande per richiederla - Aperte le domande per richiedere la "Carta Famiglia 2025" a Pesaro, per il 13/o anno. Riporta ansa.it