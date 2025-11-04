Case più formati compatti | il trilocale resta il punto fermo

Sbircialanotizia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima parte del 2025 l’offerta immobiliare italiana si muove tra scarsità e ribilanciamenti: secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa cresce la presenza di tagli più contenuti, mentre gli appartamenti che richiedono lavori di riqualificazione restano sul mercato più a lungo. Il trilocale rimane la misura di riferimento, con differenze evidenti tra grandi città e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

case pi249 formati compatti il trilocale resta il punto fermo

© Sbircialanotizia.it - Case, più formati compatti: il trilocale resta il punto fermo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Compatti, economici e (quasi) senza compromessi: i nuovi case DeepCool vi conquisteranno - La ricerca di un equilibrio tra prestazioni elevate e ingombro ridotto rappresenta da sempre una sfida per gli appassionati di PC custom. Come scrive tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Case Pi249 Formati Compatti