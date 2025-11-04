Casavatore auto lasciata accesa in strada | all’interno oltre 1 quintale di hashish

Oltre 1 quintale di hashish, il sequestro in una macchina lasciata accesa in strada. La scoperta è dei Carabinieri della tenenza di Arzano, in una macchina lasciata in strada in via Francesco Caracciolo, nel cuore di Casavatore. La scoperta in un’auto ferma in strada Una Lancia Y era ferma lungo la carreggiata, ancora con il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casavatore, auto lasciata accesa in strada: all’interno oltre 1 quintale di hashish

