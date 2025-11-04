Casavatore auto lasciata accesa in strada | all’interno oltre 1 quintale di hashish

Teleclubitalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 1 quintale di hashish, il sequestro in una macchina lasciata accesa in strada. La scoperta è dei Carabinieri della tenenza di Arzano, in una macchina lasciata in strada in via Francesco Caracciolo, nel cuore di Casavatore. La scoperta in un’auto ferma in strada Una Lancia Y era ferma lungo la carreggiata, ancora con il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

casavatore auto lasciata accesa in strada all8217interno oltre 1 quintale di hashish

© Teleclubitalia.it - Casavatore, auto lasciata accesa in strada: all’interno oltre 1 quintale di hashish

Leggi anche questi approfondimenti

casavatore auto lasciata accesaCasavatore: oltre un quintale di hashish in un’auto accesa in strada - L’attenzione dei militari è stata attirata proprio da quell’auto ferma lungo la carreggiata: una volta avvicinatisi, hanno notato i voluminosi borsoni poggiati sui sedili e nel bagagliaio. Riporta ilgazzettinovesuviano.com

casavatore auto lasciata accesaCasavatore, oltre 1 quintale di hashish: il sequestro in una macchina lasciata accesa in strada - La scoperta è dei Carabinieri della tenenza di Arzano, in una macchina lasciata in strada in via Francesco Caracciolo, nel cuore di Casavatore. Da napolivillage.com

casavatore auto lasciata accesaOltre un quintale di hashish impacchettato e lasciato in un’auto accesa - I Carabinieri della Tenenza di Arzano hanno scoperto e sequestrato oltre un quintale di hashish nascosto all’interno di un’automobile lasciata in strada con ... Secondo ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Casavatore Auto Lasciata Accesa