Casavatore auto abbandonata con motore acceso | trovati oltre 100 chili di hashish

Maxi sequestro dei Carabinieri ad Casavatore: oltre un quintale di droga nascosto in cinque borsoni dentro una Lancia Y. Casavatore (NA) — Un'auto lasciata accesa in strada e un carico di droga pronto per invadere il mercato. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Tenenza di Arzano in via Francesco Caracciolo, nel cuore di Casavatore. A diffondere la notizia una comunicazine del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Una Lancia Y, ferma lungo la carreggiata con il motore ancora acceso, ha attirato l'attenzione dei militari. All'interno dell'abitacolo, cinque grandi borsoni ben chiusi. Una volta aperti, la sorpresa: oltre 110 chili di hashish confezionati in centinaia di panetti, già pronti per essere tagliati e immessi sul mercato dello spaccio.