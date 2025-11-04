Tempo di lettura: 2 minuti Ha soli altri 10 giorni di tempo per riscuotere il premio di 80.000 € la persona che il 16 agosto 2025 con una schedina vincente del Superenalotto è riuscito a centrare una giocata da 80.000€. Se non richiederà il premio entro il prossimo 14 novembre avrà perso la vincita centrata con la combinazione 6, 15,25, 31, 72 79 J 50 54 SS 31. La notizia sulla bocca di tutti nel piccolo comune del Cilento, 170 m sul livello del mare poco più di 5000 abitanti. La giocata vincente è stata effettuata nel punto vendita Sisal della tabacchi numero uno situata in corso Europa nella zona nota come Casalicchio dove è stata riposta la ricevuta vincente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casalvelino, cercasi vincitore Superenalotto da 80 mila euro