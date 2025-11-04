casalpusterlengo sdegno e rabbia per il furto del monumento alla pace di iginio bignami

Casalpusterlengo (Lodi), 4 novembre 202 – Un furto tanto insolito quanto grave ha colpito la città nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti hanno infatti trafugato l’intero monumento alla Pace, composto da una stele e dal basamento verticale, opera dello scultore casalino Iginio Bignami, collocata nel giardino della Casa delle Associazioni di via Cavallotti. Un gesto che ha suscitato sconcerto e indignazione. La denuncia è stata formalizzata lunedì pomeriggio dal sindaco Elia Delmiglio, insieme al presidente di Compagnia Casale Nostra, Ottorino Buttarelli, promotore dell’installazione. «Un gesto inqualificabile e assurdo, che offende l’intera comunità», ha dichiarato il primo cittadino, esprimendo amarezza per l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

