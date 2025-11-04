Casa Riformista | Al lavoro per una civica
Una nuova area centrista e di sinistra in vista delle elezioni comunali della primavera 2026. È il progetto al quale sta lavorando Ulderico Orazi, consigliere comunale di Italia Viva a Macerata. Sta muovendo i primi passi, infatti, il percorso per la costituzione di " Casa Riformista ", un nuovo soggetto politico e civico che punta a intercettare le energie del centrosinistra riformista. "L’iniziativa – si legge in una nota del gruppo che fa riferimento a Matteo Renzi – è richiesta da tanti cittadini e nasce dalla convinzione che la città abbia bisogno di un’alternativa di governo fondata su competenza, pragmatismo e visione di sviluppo a lungo termine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
