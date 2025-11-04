Carta docente anche ai docenti precari secondo ciclo sostegno Indire doppio canale per assunzioni in ruolo RISPOSTE AI QUESITI

Il nuovo Decreto Scuola, approvato alla Camera lo scorso 28 ottobre presenta alcune novità per i docenti precari: dalla proroga delle assunzioni da GPS sostegno prima fascia su eventuali posti residui, alla possibilità di specializzazione con secondo ciclo Indire, all'estensione della Carta docenti anche ai supplenti con incarico al 30 giugno (la norma per le supplenze al 31 agosto era già stata approvata in Legge di Bilancio 2025). A rispondere ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto dell'esecutivo nazionale Anief. L'articolo Carta docente anche ai docenti precari, secondo ciclo sostegno Indire, doppio canale per assunzioni in ruolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

