Carta d’identità cartacea si avvicina la scadenza definitiva Cosa fare per il rinnovo

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 novembre 2025 – La carta d’identità cartacea andrà definitivamente in pensione il 4 agosto 2026, a seguito del Regolamento Europeo 20191157, per una questione tecnica molto importante: si rende necessaria la presenza della zona a lettura ottica (MRZ), fondamentale per garantire la sicurezza e l’identificazione immediata ai confini.  Ma cosa è la MRZ, e perché è così importante? La MRZ, acronimo di Machine Readable Zone, è quella banda composta da tre righe con caratteri speciali che i sistemi informatici leggono in pochi istanti. Un dettaglio tecnico fondamentale per i controlli di frontiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carta d’identità cartacea, si avvicina la scadenza definitiva. Cosa fare per il rinnovo

