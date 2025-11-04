Carta del Docente | nuovo indirizzo per le richieste e importanza di richiamare la sentenza

La Carta del Docente non è un privilegio, ma un diritto riconosciuto anche ai precari, come confermato da numerose sentenze della magistratura italiana e della Corte di Cassazione. Negli ultimi giorni molti insegnanti, soprattutto tra i docenti precari, stanno segnalando di non aver ancora ricevuto la ricarica della Carta del Docente per l’anno scolastico in corso. Una situazione che genera frustrazione e incertezza in chi, con passione e professionalità, contribuisce ogni giorno al funzionamento della scuola pubblica, pur senza la stabilità lavorativa che meriterebbe. La Carta del Docente non è un privilegio, ma un diritto riconosciuto anche ai precari, come confermato da numerose sentenze della magistratura italiana e della Corte di Cassazione, che hanno ribadito il principio di parità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale di ruolo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it