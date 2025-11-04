Carta Dedicata a te è possibile prenotare l' appuntamento alle Poste per il ritiro
Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre.Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È stata pubblicata la lista dei beneficiari della “Carta dedicata a te”, individuati da INPS. https://tinyurl.com/yeyvspy4 - facebook.com Vai su Facebook
La Carta Dedicata a te 2025 è attiva: come scoprire se sei nella lista dei beneficiari del bonus spesa da 500 euro - La Carta Dedicata a te 2025 è ufficialmente operativa: 500 euro per acquistare beni alimentari. Secondo greenme.it
Carta Dedicata a te, da domani le liste definitive dei beneficiari della misura - Si tratta di un importo una tantum di 500 euro che può essere usato dalle famiglie con Isee non superiore a 15 mila euro per acquistare generi alimentari ... Da repubblica.it
Carta Dedicata a te 2025 attiva da oggi, come sapere se l’hai ottenuta e quando arrivano i 500 euro - Oggi, 30 ottobre 2025, diventa operativa la carta Dedicata a te da 500 euro per fare la spesa. Da fanpage.it