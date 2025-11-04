Dato per assodato che la matematica (dunque neppure quella percentuale) non è un’opinione, la verità risiede spesso anche nei numeri. E quelli relativi alla progressione di carriera dei magistrati italiani raccontano una storia di una “perfezione” quasi statistica, che non trova eguali in altre analisi professionali. Allora, se il dibattito sulla Riforma della Giustizia infuria tra separazione delle carriere e alta corte disciplinare, i dati ufficiali forniti dal ministro Carlo Nordio in risposta a un’interrogazione del deputato Enrico Costa (Forza Italia) mettono a nudo un sistema di valutazione professionale che appare totalmente slegato da merito ed errore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Carriera dei magistrati blindata, i dati svelano numeri bulgari: promozione garantita a quasi tutti e “l’incognita correnti”