Carri armati aerei navi da guerra | Berlino si riarma

Dopo decenni di pacifismo strategico, la Germania ha tracciato una svolta storica: sotto la guida del cancelliere Friedrich Merz, Berlino mira a costruire la più potente forza armata convenzionale d’Europa. La riforma del bilancio e l’abolizione del “freno al debito” perla difesa consentono spese colossali: oltre 377 miliardi di euro nei prossimi anni, aggiunti ai 100 stanziati dal governo Scholz. L’obiettivo è raggiungere il 3,5% del Pil entro il 2029, ben oltre il “vecchio” target Nato del 2%. Questo mutamento rappresenta la fine di un lungo ciclo di disarmo iniziato dopo la riunificazione, quando il pacifismo post-nazista portò la Bundeswehr a un progressivo declino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carri armati, aerei, navi da guerra: Berlino si riarma

