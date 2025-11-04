Dopo la domenica di riposo la Carrarese è tornata ieri a lavorare sul campo col Sudtirol nella testa. Antonio Calabro riavrà una settimana “tipo“ di allenamento a disposizione per preparare la sfida contro gli altoatesini. Se gli azzurri erano usciti imbattuti e con più fiducia dal primo trittico ravvicinato (Empoli, Modena e Juve Stabia) stavolta il concentrato di gare (Venezia, Cesena e Frosinone) è stato meno proficuo sotto il profilo dei risultati ma si è vista in ogni caso una squadra viva che se l’è giocata alla pari con tutti gli avversari. E’ mancata nelle ultime due gare un po’ della qualità ed intensità messe nei precedenti incontri ma va rimarcato anche che sulle sconfitte hanno inciso e non poco gli episodi arbitrali avversi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese La quota salvezza potrebbe alzarsi. Bisogna tornare a fare punti contro il Sudtirol