Carpi lite in centro all’ora di punta Fd’I | Cittadini esasperati

Una lite, in pieno giorno, e in pieno centro storico. È avvenuta ieri verso le 12.30 lungo corso Cabassi. Sono stati i passanti e i negozianti stessi a segnalare quello che stava accadendo alle forze dell’ordine. Lo scontro è avvenuto tra un cittadino del Bangladesh e tre tunisini, pare per precedenti dissapori. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Carpi e anche la Polizia locale, ma i tre tunisini erano già scappati via, mentre il quarto soggetto, ancora sul posto, è stato identificato. La lite si è verificata "nei pressi di un market etnico – commenta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Claudio Cortesi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpi, lite in centro all’ora di punta. Fd’I: "Cittadini esasperati"

