Caro Timmermans e adesso vada a zappare
Caro Franz Timmermans, caro papà del Green deal ed ex leader della coalizione sinistra-verdi, le scrivo questa cartolina per esprimerle la mia solidarietà dopo la batosta elettorale che ha subìto nel suo Paese, l’Olanda, e che l’ha costretta a dimettersi nottetempo. Dicono che la colpa di questa memorabile sconfitta sia nel fatto che lei non risulti simpatico. Ma come possono pensare una cosa del genere? Dopo tutto lei ha soltanto cercato di annientare agricoltori e allevatori, ha fatto la guerra a automobilisti e proprietari di case, se l’è presa con le mucche e i loro peti, con la carne e l’ortofrutta, ha distrutto campi coltivati e vigneti, invadendo territori e offuscando paesaggi per far guadagnare qualche multinazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it
