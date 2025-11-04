Caro-affitti la soluzione Tabaccaio e barista insieme | Condividiamo il locale

Lamentarsi per le spese che aumentano e per i conti che si fa sempre più fatica a far quadrare, non serve. È meglio trovare una soluzione. Così due esercenti del centro hanno deciso di optare per una coabitazione per dimezzare i costi e, magari, raddoppiare la clientela. "Dalla pandemia sono cambiate le abitudini dei pavesi – spiega Paolo Verrascina che con la sorella Serena da 28 anni gestisce lo storico Bar Cristal di via XX settembre –. Se prima uscivano dal lavoro e si fermavano per consumare un aperitivo, ora rientrano a casa. Di conseguenza i 100 metri quadri del mio locale erano fin troppi.

