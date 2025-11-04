Carlos Augusto | Imparo da Bastoni e Dimarco | mi sento più integrato Chivu ci ha…
Carlos Augusto. Alla vigilia di Inter-Kairat, l’attenzione si sposta su Carlos Augusto, sempre più coinvolto nei meccanismi nerazzurri e candidato a partire titolare sulla sinistra. In sala stampa, il brasiliano ha chiarito fin da subito l’importanza del match europeo: “ Sappiamo che in Champions League è fondamentale vincere, fare punti ma anche la differenza reti. Giochiamo in casa e loro verranno per una grande prestazione. Dobbiamo essere concentrati su di noi “. Il messaggio è semplice: niente distrazioni, perché dopo questa gara arriveranno quattro partite difficili che potrebbero indirizzare l’intero girone. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Carlos Augusto: “Terzo o quinto, amo giocare. Ecco perché prendiamo troppi gol” - In conferenza stampa al fianco di Cristian Chivu c'è anche questo pomeriggio ad Appiano Gentile alla vigilia di Inter- Secondo msn.com
Carlos Augusto: "Io non convocato dal Brasile? Devo migliorare, rispetto le scelte di Ancelotti. Ruolo, voglio imparare da Bastoni e Dimarco" - C'è Carlos Augusto al fianco di Cristian Chivu, nella sala conferenze della Pinetina, per presentare Inter- Segnala msn.com
Inter, Carlos Augusto: "Dobbiamo essere concentrati domani, non ci sono partite facili" - Giornata di vigilia per l'Inter che domani sera affronta il Kairat Almaty nella quarta partita della League Phase della Champions League. Scrive m.tuttomercatoweb.com