Carlos Augusto | Imparo da Bastoni e Dimarco | mi sento più integrato Chivu ci ha…

Carlos Augusto. Alla vigilia di Inter-Kairat, l’attenzione si sposta su Carlos Augusto, sempre più coinvolto nei meccanismi nerazzurri e candidato a partire titolare sulla sinistra. In sala stampa, il brasiliano ha chiarito fin da subito l’importanza del match europeo: “ Sappiamo che in Champions League è fondamentale vincere, fare punti ma anche la differenza reti. Giochiamo in casa e loro verranno per una grande prestazione. Dobbiamo essere concentrati su di noi “. Il messaggio è semplice: niente distrazioni, perché dopo questa gara arriveranno quattro partite difficili che potrebbero indirizzare l’intero girone. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it