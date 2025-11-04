Carlos Augusto escluso dai convocati del Brasile | la risposta matura e il messaggio per il ct Ancelotti
di Giuseppe Colicchia Carlos Augusto escluso dai convocati del Brasile: la risposta (matura) del difensore dell’Inter e il messaggio per il ct Ancelotti. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter Kairat Almaty, il difensore nerazzurro Carlos Augusto ha risposto così ad una domanda relativa alla sua esclusione da parte dei convocati di Carlo Ancelotti col Brasile. SULLA MANCATA CONVOCAZIONE COL BRASILE – « La Nazionale è un obiettivo di tutti, è l’anno dei Mondiali. Io lavoro sempre per aiutare l’Inter a vincere, poi è chiaro che la nazionale sia un obiettivo. Farò il mio meglio, devo ancora migliorare per essere pronto e approfittare delle opportunità. 🔗 Leggi su Internews24.com
