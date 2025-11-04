Carlos Augusto a Inter TV | Dobbiamo essere mentalmente concentrati loro stanno facendo la storia del proprio paese Doppio ruolo? La cosa importante è soltanto una
Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Carlos Augusto, ha voluto dire la sua alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty. Intervenuto ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter Kairat Almaty, il difensore nerazzurro Carlos Augusto ha parlato così. SUL MATCH DI DOMANI – « Queste partite sono pericolose, dobbiamo essere mentalmente concentrati perché loro stanno facendo la storia nel loro paese e vorranno fare una grande prestazione. Dobbiamo fare un grande lavoro e tenere la concentrazione, concentrarsi su noi stessi perché in Champions non so mai partite facili ». COSA CERCO DI DARE ALLA SQUADRA? – « Provo a guardare video o i miei compagni che giocano, voglio fare i due ruoli e questo mi aiuta tanto. 🔗 Leggi su Internews24.com
