Carlo Liedholm, figlio di Nils, ex leggenda del Milan e Roma, ha parlato della vittoria dei rossoneri contro i giallorossi elogiando le qualità del centrocampista Luka Modric: ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Carlo Liedholm: “Modric è la luce del Milan, mio padre si sarebbe rivisto in lui. Sullo scudetto dico che …”

Carlo Liedholm (figlio di Nils): "Papà ha giocato fino a 40 anni come Modric, si sarebbe rivisto in lui" - "Da calciatore non li sbagliava mai, purtroppo da allenatore ci ha perso una finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Lo riporta tuttomercatoweb.com

