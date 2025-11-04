Cargo-High Tech riapre dopo lo sfratto E sempre in corso Como | Tenacia e resistenza urbana

Milano, 4 novembre 2025 – Cargo High-Tech, pur in uno spazio più piccolo rispetto al passato, riapre. Una “nuova casa” nella stessa zona, al civico 6 di corso Como, in una porzione ridotta dello stabile da cui lo storico showroom aperto in piazza 25 Aprile dagli anni ’80 era stato sfrattato lo scorso primo agosto. Una buona notizia in una Milano segnata, in questi anni, da chiusure di attività anche per costi e affitti alle stelle, che rendono difficile far quadrare i conti. La riapertura dello spazio High-Tech in corso Como è prevista per il prossimo 13 novembre, in tempo per non perdere il volano degli acquisti natalizi, affiancandosi allo spazio in via Meucci 50, zona via Ponte Nuovo, appena rinnovato e al più recente punto vendita a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cargo-High Tech riapre dopo lo sfratto. E sempre in corso Como: “Tenacia e resistenza urbana”

