Quale sarà la combinazione moda più funzionale e allo stesso tempo femminile e di tendenza dell’autunno? Sembra proprio quella composta da cardigan oversize e gonna midi, un’accoppiata vincente che si presenta perfetta per ogni giorno. Da adattare con gli accessori giusti a seconda dell’occasione. È praticamente impossibile non aver notato quanto il cardigan sia tornato a essere protagonista delle passerelle più prestigiose. Non è più solo un capo visto in giro indossato da qualche anziano signore. Le donne lo hanno reso uno dei pezzi più cool da tenere nel guardaroba. Soprattutto nella versione oversize. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cardigan oversize e gonna midi si indossano insieme ad accessori rétro all’insegna di una palette pastello