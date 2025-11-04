Carabinieri irrompono in un appartamento | trovano 21 kg di hashish e 80mila euro in contanti
Un trentenne di San Severo è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale di Foggia. I militari dell'Arma, nell’ambito di mirati servizi di polizia finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
