Carabinieri e Cisl Parma Piacenza contro le truffe | incontro pubblico mercoledì 5 novembre

«C’è necessità di informare i cittadini, sia anziani che giovani, perciò vogliamo coinvolgere le persone affinché siano dati loro i criteri da seguire per evitare raggiri e truffe, da cui oggi più che mai bisogna difendersi. Riceviamo continuamente chiamate e richieste di assistenza da chi è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

#17ottobre, il Consiglio Generale della Fai Cisl_Verona si apre con un minuto di silenzio per ricordare i tre #carabinieri morti in servizio, nel rogo di un'abitazione a Castel D'Azzano nel veronese, durante un'operazione di sgombero. Questa mattina a Padova s - facebook.com Vai su Facebook

#DanielaFumarola: “La CISL esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta oggi a Castel d’Azzano, che ha provocato la morte di tre Carabinieri e il ferimento di altri membri delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. Siamo vicini c - X Vai su X

Carabinieri e CISL Parma Piacenza contro le truffe: incontro pubblico mercoledì 5 novembre a Parma - «C’è necessità di informare i cittadini, sia anziani che giovani, perciò vogliamo coinvolgere le persone affinché siano dati loro i criteri da seguire per evitare raggiri e truffe, da cui oggi più che ... Secondo gazzettadiparma.it

È partita la maratona per la pace della Cisl - Foto - La Cisl ha lanciato la sua "Maratona per la Pace", una mobilitazione capillare che coinvolge tutti i territori dell’Emilia Romagna, a partire da Piacenza, precisamente dalla sede provinciale di via Pi ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Parte da Piacenza la “Maratona per la Pace” della Cisl: 40 tappe in tutta la regione - Nei giorni che vanno dal 3 al 7 novembre, la Cisl, con tutte le sue strutture territoriali, ha organizzato una vera e propria staffetta per la pace. Scrive piacenzasera.it