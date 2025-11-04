Caprile Inter piovono conferme | l’affare può decollare! Arriva l’indiscrezione che fa sognare i tifosi

Inter News 24 per il colpo in porta. Una notizia destinata a infiammare il mercato portieri e a definire il futuro della porta dell’Inter. Il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto durante il podcast “Cose Scomode”, ha svelato un’indiscrezione di mercato di primaria importanza per il club nerazzurro. Secondo Sabatini, la dirigenza meneghina si starebbe muovendo con grande decisione per bloccare l’erede dell’esperto Yann Sommer. Il nome individuato sarebbe quello di Elia Caprile, portiere classe 2001 attualmente in forza al Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caprile Inter, piovono conferme: l’affare può decollare! Arriva l’indiscrezione che fa sognare i tifosi

Altre letture consigliate

Romano: “Inter prenderà un difensore a gennaio o a giugno! Questa l’idea su Caprile e Atubolu” - facebook.com Vai su Facebook

Romano: “Inter prenderà un difensore a gennaio o a giugno! Questa l’idea su Caprile e Atubolu” - X Vai su X

Inter: conferme dalla Spagna per Ranocchia-Siviglia - Arrivano conferme dalla Spagna sulla trattativa ben avviata tra Siviglia e Inter per Andrea Ranocchia che Calciomercato. Scrive calciomercato.com

Dubbi su Maignan, il Milan punta Caprile e c'è aria di derby con l'Inter - La stracittadina, infatti, potrebbe presto spostarsi anche in sede di mercato dopo che i rossoneri e i ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Cagliari, Caprile nei radar di Milan e Inter: in estate sarà caccia al 24enne veronese - Nel suo periodo a Cagliari, Elia Caprile ha potuto mettersi in mostra come uno dei migliori portieri della Serie A, evidenzia oggi Tuttosport. Lo riporta tuttomercatoweb.com