Edipo, il capolavoro di Giuseppe Bossi coservato alla Quadreria Crivelli, va in prestito alle Galleria d’Italia, a Milano, per la mostra “Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo “ dal 28 novembre al 6 aprile. "Così valorizziamo il nostro patrimonio", dice Alessandra Monzani, assessore alla Cultura di Trezzo. La tela di grandi dimensioni, 5,33x3,5 metri, torna sotto la Madonnina, "la prima volta - racconta Italo Mazza, storico dell’arte - fu per l’incoronazione di Napoleone a Re d’Italia e l’esposizione nel maggio 1805 a Brera del grande dipinto a cui Bossi lavorò tra il 1800 e il 1804. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capolavoro in prestito. Viabilità modificata durante il trasporto