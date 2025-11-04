Capodanno 2026 allo Yab

Saluta il nuovo anno nella splendida cornice del più elegante locale di Firenze. Il nuovo YAB – acronimo di You Are Beautiful – è situato in pieno centro storico, a due passi dal Duomo e dalla stazione di Santa Maria Novella. E’ un locale elegante che si presta a essere una sorta di scenografia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

CAPODANNO 2026 A ISTANBUL! Festeggia l’arrivo del nuovo anno tra le luci del Bosforo, i minareti e l’atmosfera magica della città che unisce due continenti! ? Volo diretto da Catania e Palermo Dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 Soggi - facebook.com Vai su Facebook

Queste sono le 5 migliori mete low cost dove andare a Capodanno 2026 in Italia - Cinque mete perfette per un Capodanno low cost in Italia: tra storia, musica e buon vino, il vostro San Silvestro 2026 sarà tutto da vivere e ricordare ... siviaggia.it scrive

Viaggi di Capodanno 2026: quattro destinazioni per salutare il nuovo anno - Malesia, Sri Lanka, Perù, Lapponia: i migliori tour da prenotare adesso per trascorrere le feste in luoghi straordinari, tra natura, cultura e magia d’inverno ... Scrive quotidiano.net

Capodanno in viaggio: sono queste le 4 destinazioni migliori per salutare il nuovo anno - Scopri le 4 destinazioni top per Capodanno 2026: Malesia, Lapponia, Sri Lanka e Perù. Da blitzquotidiano.it