Capo Peloro verso la navigazione a zero emissioni | nuove regole e censimento delle imbarcazioni a motore

Si è tenuto quest'oggi un incontro tra la Città Metropolitana di Messina e i rappresentanti dei molluschitori, che ha fatto seguito a un tavolo tecnico organizzato lo scorso 28 ottobre a Palazzo dei Leoni. Una riunione convocata dalla stessa Città Metropolitana di Messina, volta ad affrontare le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

MESSINA | Una stretta forse inaspettata che ha messo in allarme decine di pescatori. Una rivoluzione per il canale che che si trova all'interno della laguna di Capo Peloro e per gli stessi laghi

Messina, si lavora alle nuove regole per barche e navigazione nella riserva di Ganzirri e Capo Peloro - Martedì 28 ottobre, nella sede di Palazzo dei Leoni, si è tenuto un tavolo tecnico interistituzionale convocato dalla Città Metropolitana di Messina per affrontare le problematiche legate alla regolam ... Lo riporta msn.com

Messina, è allarme pesca di frodo nel mare di Capo Peloro - Pescatori senza scrupoli utilizzano metodi di pesca illegali danneggiando l’ecosistema e depredando i fondali. Secondo msn.com