Capizzi 16enne ucciso al bar madre del 20enne fermato | Chi padre porta figlio a farsi 30 anni di carcere?

Giacomo Frasconà Filaro, il ventenne di Capizzi arrestato per aver ucciso un 16enne che non c’entrava nulla in un bar del paesino in provincia d Messina, avrebbe fatto le prime ammissioni ma scagionando padre e fratello. "Chi padre porta figlio a farsi 30 anni di carcere? Ma stiamo scherzando?” ha confermato anche la madre chiedendo scusa ai familiari della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it