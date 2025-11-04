Capizzi 16enne ucciso al bar madre del 20enne fermato | Chi padre porta figlio a farsi 30 anni di carcere?
Giacomo Frasconà Filaro, il ventenne di Capizzi arrestato per aver ucciso un 16enne che non c’entrava nulla in un bar del paesino in provincia d Messina, avrebbe fatto le prime ammissioni ma scagionando padre e fratello. "Chi padre porta figlio a farsi 30 anni di carcere? Ma stiamo scherzando?” ha confermato anche la madre chiedendo scusa ai familiari della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
