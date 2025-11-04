Tra i cinque pareggi della nona giornata di Eccellenza e tra le squadre che hanno saputo rallentare le big, c’è stato anche il Chiesanuova. Quello ottenuto dai biancorossi a Trodica è un secondo pareggio consecutivo che vale molto più ad esempio del precedente contro la Civitanovese. Questa volta infatti i ragazzi di Mariotti avevano di fronte una corazzata, un team straripante per scelte e talento soprattutto offensivo, pertanto il rischio era di diventare la vittima sacrificale. Invece nonostante le difficoltà sui traversoni alti e grazie anche - va detto - all’imprecisione di Spagna & C., il Chiesanuova ha guadagnato un punto ed è salito a quota 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Capitan Mongiello. "Chiesanuova, il pareggio segna un nuovo inizio»