Capezzone | Udite udite ecco l' ultima sparata di Avvenire | chi c' è nel mirino dei Vescovi
Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Tra i vari temi trattati spazio ampio alle elezioni amministrative a New York con Trump finito sotto il fuoco ideologico delle critiche dei giornaloni che scordano l'impegno del presidente Usa ad esempio per difendere i cristiani perseguitati in Nigeria: "Udite, udite, non sta bene nemmeno ad Avvenire.", tuona il direttore editoriale di Libero. Qui di seguito la clip completa. Occhio al caff 4 novembre 2025 https:t.cokNxyURqqbw — Daniele Capezzone (@Capezzone) November 4, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
