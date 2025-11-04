Capello consiglia Spalletti | Non servono rivoluzioni Ecco cosa deve fare con i giocatori della Juventus Le sue parole

prima dello Sporting. Fabio Capello dagli studi di Sky Sport parla così a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juve Sporting. « Spalletti parla di scudetto pensando ai giocatori che deve allenare, al peso della maglia e della società. Non poteva dire diversamente. Spalletti ha esperienza e valore e può dare qualcosa di pi. Ma in questo momento non deve fare rivoluzione, deve fare poche cose semplici e aggiustare. Deve dare coraggio e voglia a una squadra che lui ha dopo la delusione in Nazionale ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capello consiglia Spalletti: «Non servono rivoluzioni. Ecco cosa deve fare con i giocatori della Juventus». Le sue parole

News recenti che potrebbero piacerti

12 novembre – Analisi del Capello in Farmacia Scopri lo stato di salute dei tuoi capelli con un dispositivo con microcamera: verifica forfora, caduta, ricrescita e più in modo preciso e sicuro. Costo: 15€ su prenotazione Prenota subito il tuo appuntamento e - facebook.com Vai su Facebook

Capello applaude la scelta Spalletti: «Non è solo un grande allenatore». Poi parla così delle prospettive della Juventus - Capello promuove la scelta bianconera: Spalletti è l’uomo giusto per ridare rabbia e fantasia, ma l’obiettivo resta la Champions League Un allenatore esperto, un grande motivatore e, soprattutto, un “ ... Riporta juventusnews24.com

Capello a Gazzetta: 'Tudor paga per tutti. Spalletti è una garanzia' - L'ex tecnico ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'esonero di Igor Tudor ma anche la probabile scelta di Luciano Spalletti ... Scrive msn.com

Capello: "Juventus, Tudor paga per tutti, la squadra l'ha costruita lui o qualcun altro? Spalletti è una garanzia" - L'ex tecnico ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'esonero di Igor Tudor ma anche la probabile scelta di Luciano Spalletti ... Si legge su msn.com