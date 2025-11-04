Capello consiglia Spalletti | Non servono rivoluzioni Ecco cosa deve fare con i giocatori della Juventus Le sue parole

prima dello Sporting. Fabio Capello dagli studi di Sky Sport parla così a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juve Sporting. « Spalletti parla di scudetto pensando ai giocatori che deve allenare, al peso della maglia e della società. Non poteva dire diversamente. Spalletti ha esperienza e valore e può dare qualcosa di pi. Ma in questo momento non deve fare rivoluzione, deve fare poche cose semplici e aggiustare. Deve dare coraggio e voglia a una squadra che lui ha dopo la delusione in Nazionale ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello consiglia Spalletti: «Non servono rivoluzioni. Ecco cosa deve fare con i giocatori della Juventus». Le sue parole

