Caos rifiuti cassonetti pieni e maleducazione

Scrivo questa mail per portare a conoscenza una problematica da tutti notata, ma che non trova miglioramenti da anni. In via Castiglione il cassonetto dell’umido é sempre pieno di sacchi neri e plastica molto spessa. La sensibilità ed il controllo da parte di Hera sono deludenti. Facciamo informazione di tante belle cose ma il nostro comportamento va verso una direzione che non si può definire civile. Viviana Ciavorella Risponde Beppe Boni Nel caso specifico del cassonetto di via Castiglione giriamo volentieri la segnalazione a Hera, che speriamo se ne prenda cura. Ci sono cassonetti e cassonetti, non tutti sono uguali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it