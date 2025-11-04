Caos rifiuti cassonetti pieni e maleducazione

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrivo questa mail per portare a conoscenza una problematica da tutti notata, ma che non trova miglioramenti da anni. In via Castiglione il cassonetto dell’umido é sempre pieno di sacchi neri e plastica molto spessa. La sensibilità ed il controllo da parte di Hera sono deludenti. Facciamo informazione di tante belle cose ma il nostro comportamento va verso una direzione che non si può definire civile. Viviana Ciavorella Risponde Beppe Boni Nel caso specifico del cassonetto di via Castiglione giriamo volentieri la segnalazione a Hera, che speriamo se ne prenda cura. Ci sono cassonetti e cassonetti, non tutti sono uguali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caos rifiuti, cassonetti pieni e maleducazione - Scrivo questa mail per portare a conoscenza una problematica da tutti notata, ma che non trova miglioramenti da anni. Secondo ilrestodelcarlino.it

caos rifiuti cassonetti pieniSiena, Via Tolomei: cassonetti pieni e rifiuti sui marciapiedi. La segnalazione di un lettore - È quanto segnala un residente, che da giorni documenta la situazione con foto inviate anche agli orga ... Secondo radiosienatv.it

caos rifiuti cassonetti pieniRifiuti e caos in città, Grossi: «Avevamo avvertito l’assessore Giannini» - CIVITAVECCHIA – Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Luca Grossi, interviene sulla situazione della raccolta differenziata a Civitavecchia, tornata al centro delle polemiche per i ... Lo riporta civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Rifiuti Cassonetti Pieni