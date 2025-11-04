Caos Fiorentina Pioli non si dimette ma Commisso forza la mano | esonerato Galloppa traghettatore

La separazione tra Stefano Pioli e la Fiorentina è quasi ufficiale. Dopo giorni di tensioni e tentativi di mediazione, il tecnico ha rifiutato di dimettersi, costringendo la società a una decisione drastica. Nella tarda mattinata di martedì 4 novembre, è arrivato l’esonero, sancito dal via libera del patron Rocco Commisso dagli Stati Uniti. Una conclusione annunciata nei contenuti, ma non nei. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caos Fiorentina, Pioli non si dimette ma Commisso forza la mano: esonerato. Galloppa traghettatore

