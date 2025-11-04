Caos a Firenze | ufficio postale chiuso per un pacco pieno di grilli e blatte

FIRENZE – Un episodio insolito ha costretto questa mattina (4 novembre) alla chiusura l’ufficio postale di Ponte a Greve, nel comune di Firenze, dopo che da un pacco in giacenza sono fuoriusciti grilli e blatte. L’allarme è scattato intorno alle 9, quando alcuni dipendenti hanno notato gli insetti muoversi nei locali interni. Il direttore ha immediatamente sospeso le operazioni e segnalato l’accaduto ai carabinieri e ai tecnici ambientali. Secondo le prime informazioni, il pacco era stato consegnato alcuni giorni fa e si trovava ancora in giacenza presso la sede di viale Nenni, all’interno di un centro commerciale molto frequentato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

