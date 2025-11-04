Cantieri aperti sul viadotto Re e sulla statale 189 vertice fra Pendolino e il direttore di Anas

Il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha incontrato a Palermo il direttore generale di Anas Sicilia, Nicola Montesano. “Si è trattato di un incontro interlocutorio, in vista della riunione convocata dal prefetto di Agrigento per giovedì prossimo su alcuni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

