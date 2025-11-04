La nuova rotonda è finita, ma il rush finale impone qualche disagio: fine settimana di chiusura per il sottopassaggio Vilafranca del Penedes e per "provvedimento indispensabile per realizzare le ultime opere in sicurezza". L’ordinanza sindacale sulle vie attorno al nuovo rondò riguarda la giornata del 7 e l’8. La chiusura al traffico, ma anche al passaggio pedonale, riguarda, oltre al sottopassaggio, anche le intersezioni con via Martiri della Libertà, via Monte Rosa e via Grandi. Il nuovo rondò è uno dei due previsti dal “calderone“ di opere di compensazione del piano di recupero ex Galbani, che, nel frattempo, avanza sia in area stazione che sul lotto esterno delle ex porcilaie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantiere al rush finale per la nuova rotatoria