Canonica in 1500 senza dottore In arrivo un medico in pensione
Canonica d’Adda. Sono almeno 1500 i pazienti rimasti senza medico di base dopo la cessazione dal servizio del dottor Lorenzo Mapelli. Una situazione che si inserisce in un contesto già critico: nella Bergamasca sono 35mila le persone prive di un medico di famiglia, di cui 24mila nella Bassa. “La problematica sarebbe di competenza dell’Azienda Sanitaria Territoriale – spiega il sindaco Paolo Arcari – ma l’amministrazione comunale ha ritenuto di farsi parte diligente per tamponare la situazione e garantire un servizio pubblico essenziale”. Per fronteggiare l’ emergenza, il Comune ha avviato una convenzione con l’Asst Bergamo Ovest per l’apertura di un ambulatorio di medicina temporanea nei locali del Centro Diurno Anziani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
