Cani nel cortile della scuola i bambini costretti a restare dentro | la denuncia dei residenti di via Brigata Maiella

“Per anni abbiamo visto i bambini giocare gioiosamente all’aperto. Ora non più. Le maestre non li portano più fuori: hanno paura per la sicurezza e l’igiene”. La denuncia arriva da una residente di via Brigata Maiella, preoccupata per la situazione che si protrae ormai da oltre un anno nell’area. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

