Cane segregato e ferito sequestro e denuncia in un capannone di Soliera
A Soliera l’intervento delle Guardie Zoofile dell’OIPA ha permesso di mettere in salvo “Neve”, una femmina di pastore maremmano che veniva tenuta in un capannone in condizioni terribili. Il povero cane, sprovvisto di microchip, era confinato in uno spazio mal recintato, costretto a vivere sul. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Fuori piove, Nerone il cane più vecchio del rifugio ? ben 17 anni, è al riparo, vicino a noi, amato..... Godetevi i vostri animali, loro sono famiglia ? - facebook.com Vai su Facebook
Un cane raggomitolato per strada nascondeva un segreto che ha portato in salvo dieci vite @lazampa @LaStampa - X Vai su X
Benevento, cane in condizioni gravi: Lndc chiede il sequestro - La Lega nazionale per la difesa del cane chiede il sequestro immediato di un cane tenuto in condizioni gravissime all'interno della proprietà di un sacerdote a Benevento. Come scrive ilmattino.it
Arizona, spettacolare salvataggio in elicottero di un cane ferito durante un'escursione in montagna - Un cane è stato trasportato in salvo usando un elicottero dopo essere rimasto ferito durante un’escursione nelle prime ore di venerdì 10 ottobre nel canyon delle Superstition Mountains, in Arizona. Si legge su lastampa.it
Cane ferito trovato tra i rifiuti - Ferito con un colpo alla testa e, forse creduto morto, abbandonato avvolto in ben tre sacchi dell’immondizia in un cassonetto della spazzatura a Castagno (Gambassi). Si legge su lanazione.it