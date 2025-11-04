Cane precipita nel dirupo intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare la povera bestiola

Riminitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata di intenso e complesso lavoro per il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria, impegnato in un delicato salvataggio. Dalle prime ore di martedì una squadra di soccorritori è stata mobilitata per il recupero di un cane precipitato in un ripido dirupo.Leggi le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cane precipita dirupo interventoCane precipita in un dirupo del Monte Pincio: salvato dai Vigili del Fuoco - Questa mattina (martedì 4 novembre) il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria è stato impegnato in un delicato salvataggio. Scrive altarimini.it

Precipita nel dirupo, cane salvato dai vigili del fuoco - E’ la storia infinita, quella che per tradizione vuole dei ruoli codificati, ovvero che un cane per natura debba sempre mettersi a correre quando all’orizzonte si profila la sagoma di un gatto. Secondo lanazione.it

Cane precipita in un burrone. I vigili del fuoco lo salvano - Ieri intorno alle 10 infatti sono stati chiamati a Smerillo, dove un cane di media taglia (un segugio femmina, di un anno) ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Precipita Dirupo Intervento