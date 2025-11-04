Cane precipita nel dirupo intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare la povera bestiola

Riminitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata di intenso e complesso lavoro per il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria, impegnato in un delicato salvataggio. Dalle prime ore di martedì una squadra di soccorritori è stata mobilitata per il recupero di un cane precipitato in un ripido dirupo.Leggi le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cane precipita dirupo interventoCane precipita in un dirupo del Monte Pincio: salvato dai Vigili del Fuoco - Questa mattina (martedì 4 novembre) il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria è stato impegnato in un delicato salvataggio. Lo riporta altarimini.it

cane precipita dirupo interventoValmarecchia. Cane precipita in un dirupo sul monte Pincio: salvato dai vigili del fuoco dopo 4 ore - I vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria sono stati impegnati ieri nel difficile salvataggio del cane Gaspare. corriereromagna.it scrive

cane precipita dirupo interventoCane cade nel dirupo: recuperato dopo 4 ore - È stato un salvataggio molto delicato quello compiuto ieri mattina dai vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria, impegnati ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cane Precipita Dirupo Intervento