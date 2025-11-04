cane nella tubatura scavo di due metri per salvarlo

Una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Savignano sul Rubicone, domenica pomeriggio alle 16, è intervenuta a Borghi, in via Oliveti, in aperta campagna, per il recupero di un cane da caccia che era rimasto bloccato all’interno di un vecchio tubo di scolo lungo fra i 150 e i 170 metri, a due metri sottoterra. Prima di tutto i vigili del fuoco hanno localizzato il punto esatto il cui si trovava il cane incastrato nel tubo sottoterra e hanno dovuto studiare una complessa operazione di intervento in sicurezza per cercare di tirarlo fuori sano e salvo. Così è stato necessario escavare per circa 2 metri utilizzando un mezzo meccanico, nel caso in questione un escavatore per raggiungere il punto in cui il cane era rimasto intrappolato e da solo non ce la faceva ad uscire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

